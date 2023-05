Salzwedel - Wer bei einem Notfall auf Hilfe wartet, für den werden Sekunden zu Stunden. Ganz real soll der Rettungswagen in 12 und der Notarzt in 20 Minuten vor Ort sein. Die so genannten Hilfsfristen sind eine Grundlage bei der Planung des Rettungsdienstes. Der Gesetzgeber fordert, dass sie zu 95 Prozent eingehalten werden. Davon liegt der Altmarkkreis indes weit entfernt, vor allem was die durchschnittliche Zeit anbelangt, die Rettungssanitäter brauchen, um zum gemeldeten Notfall zu gelangen. Zwar befindet sich Salzwedel im Vergleich zu den anderen Landkreisen noch im Mittelfeld, aber mit 82,56 Prozent unter der gesetzlichen Vorgabe. Was übrigens allen Landkreisen in Sachsen-Anhalt so geht.

