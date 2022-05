Warum die Veggie-Bifi im Märchenpark Salzwedel ganz groß rauskommt

Salzwedel - Die Besucher des Märchenparks in Salzwedel staunten am Sonntag nicht schlecht, als eine Filmcrew mit mehreren Fahrzeugen anrückte und den Vorplatz der Burg mit ihrem Equipment in Beschlag nahm. Die Nachbildung mittelalterlicher Baukunst diente allerdings nicht als Kulisse für einen Historienfilm. Ein Werbespot wurde gedreht.