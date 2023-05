Warum ein Verein ins Gerätehaus will

Basteln in gemütlicher Runde, dazu hatte der Verein Dorfgemeinschaft Schadewohl im Vorjahr eingeladen.

Schadewohl - Nach dem Aus der Löschgruppe Schadewohl ist das Gerätehaus an die Gemeinde Diesdorf zurückgefallen. „Wir brauchen das Gebäude eigentlich nicht. Mit dem Objekt, so wie es ist, können wir nicht wirklich was anstellen“, sagt Bürgermeister Daniel Rieck. Deshalb sei der Verkaufpreis ermittelt worden: stolze 18 400 Euro.