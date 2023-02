Wo kommt das Braune am Stamm des Baumes her? Ist das Gehölz krank? Das bewegt Spaziergänger, als sie diese Besonderheit entdeckten. Antworten auf diese Fragen gibt ein Naturexperte.

Salzwedel - An manchen Bäumen ist zu beobachten, dass sie die oberen Schichten ihrer Borke in charakteristischen Schuppen abstoßen. Regelmäßig macht die Platane darauf aufmerksam, was nicht zu übersehen ist. Auch beim Berg-Ahorn ist es in einem bestimmten Alter üblich. Sehr selten, weil die Art im Kreisgebiet selten ist, zeigt uns die Mandel-Weide (Salix triandra) ebenfalls diesen Vorgang. Aber weshalb kommt so etwas vor?