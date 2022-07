Was bewegt Jugendliche in der Region rund um den Arendsee?

Arendsee - Diskussionen, Meinungen und Standpunkte – in einem Klassenraum der Fontane-Schule wurde nicht nur gestern klar formuliert. Zehntklässlerinnen sprechen dort nämlich einmal in der Woche aktuelle Themen durch, die dann im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht werden. Die Volksstimme erfuhr im Gespräch, was Jugendliche in der Region derzeit beschäftigt.