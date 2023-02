Was ein Ministerpräsident in Salzwedel lernen kann

Salzwedel - Ein Pfeifkonzert wie in Magdeburg gab es für Ministerpräsident Reiner Haseloff an der Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel nicht. Eher herrschte ruhige Gelassenheit in einer Gesprächsrunde am Freitagvormittag, obwohl es täglich großer Anstrengungen und der Unterstützung von Partnern bedarf, den Schulalltag zu meistern.