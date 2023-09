Viele Stücke in der Sammlung des Salzwedeler Danneil-Museums sind eng mit Erinnerungen an Personen, Ereignisse und Orte verbunden. In einer Sonderausstellung sind einige dieser zum Teil sehr persönlichen Gegenstände zusammengestellt.

Salzwedel - Es ist die letzte kulturhistorische Sonderausstellung, die Museumsleiter Ulrich Kalmbach gestaltet. Und da es um Erinnerungen geht, werden auch Exponate zu sehen sein, die ihm zu seinem Arbeitsleben im Museum im Gedächtnis geblieben sind.

Unter anderem eine Kaffeemaschine vom Typ Moccadur, die er von einem Praktikum aus Magdeburg mit ins Museum nach Salzwedel brachte und die dann Teil seiner ersten Ausstellung 1989 „Steppke-Forum-Moccadur“ zur Alltagskultur der DDR in den 1950er und 1960er wurde.

Ein kurioses und zugleich anrührendes Stück ist eine golden verzierte und beschriftete Tasse, die die Amme Luise Schulz ihrem Schützling Walter Schreiber am 26. Juli 1875 zum ersten Geburtstag schenkte. Wie heute auch bei solchen Geschenktassen üblich, ist sie mit einem persönlichen Spruch verziert. „Dem Vater zur Freude, der Mutter zum Glück legt Walter Schreiber heute sein erstes Jahr zurück“, steht darauf. Der Sohn des so Beglückwünschten legte immer am 26. Juli ein Kalenderblatt, auf dem er aktuelle Ereignisse kurz notierte, in die Tasse, ehe sie über Umwege als Schenkung ins Museum kam.

Weil in der Ausstellung das Erinnern im Mittelpunkt steht, findet sich darin ein Einkaufszettel, entdeckt in einem Buch vom Flohmarkt. Er ist ebenso ein Zeitzeugnis wie eine kleine Büste von Johann Joachim Winckelmann und ein zum Hansetag 2008 vom Töpfer Mario Bönicke gestalteter Salzstreuer. Diese drei Gegenstände versinnbildlichen den Titel der Ausstellung: „Einkaufszettel, Denkmal, Souvenir“.

Auch jüngere Exponate sind zu sehen

Ein Taschentuch mit Knoten darin wird ebenfalls zu sehen sein. Ein Ausspruch, den viele kennen dürften: „Mach dir mal einen Knoten ins Taschentuch, damit du das nicht vergisst.“ Allerdings bezweifelt der Historiker, dass so etwas tatsächlich oft als Gedankenstütze genutzt wurde. „Mit den Papiertaschentüchern geht es ja heutzutage sowieso nicht mehr“, sagt er und lacht.

Aber Erinnerungsstücke gibt es viele, das Fotoalbum, den Grabstein, den steinernen Kopf von Karl Marx, das Trinkhorn der Chorgemeinschaft Liederhain und viele mehr. Sie alle laden dazu ein zu sagen: „Ach ja, weißt du noch damals...“

Auch Exponate der jüngeren Zeitgeschichte gehören zur Exposition, so ein Modell der neuen Skulptur im Glockengarten von Waldemar Nottbohm oder ein mit einem Holzschnitt verziertes Windlicht, das die Hansenbande zum Tod von Helga Weyhe vor deren Buchhandlung aufgestellt hat.