Salzwedel - Hitzesommer, Temperaturrekorde, sinkender Grundwasserspiegel - der Klimawandel führt zu immer intensiveren Trockenzeiten. In Italien hat man daher einen Krisenstab gegründet, in Teilen Frankreichs musste das Trinkwasser schon mit Tankwagen gebracht werden, und in Spanien will man 23 Millionen Euro investieren, um die Wasserversorgung zu gewährleisten. In Deutschland zeigt der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, wie prekär die Lage ist. Allen voran im Osten der Republik.

