Das Umweltamt des Altmarkkreises will gemeinsam mit den Gemeinden die Einhaltung der beschränkten Grundwasserentnahme überwachen. Im Wendland wird ab dieser Woche ebenfalls gespart.

Wassermangel: Salzwedeler Umweltamt will streng kontrollieren

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel/Lüchow - „Wasser ist die Grundlage allen Lebens, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Wasser zu sparen“, appelliert Dagmar Schulz, Landrätin im Nachbarlandkreis. Denn die Grundwasserneubildung sei seit einigen Jahren stark beeinträchtigt. „Auch in diesem Jahr ist wieder mit einer andauernden Trockenperiode und hohen Tagestemperaturen zu rechnen, deswegen ist ein sparsamer Umgang mit dem Grundwasser unbedingt erforderlich“, so Landrätin Schulz. Daher wird in dieser Woche eine Beschränkung zur Entnahme im Wendland auf den Weg gebracht.