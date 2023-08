Wallstawe - Bernhard Müller, Fritz Schulz, Albert Neuschulz, Rudolf Reisener, Rudolf Lüdkemüller, Conrad Boß, Rudolf Schulz und Walter Bubke: Die Männer gehörten der ersten Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Wallstawe an. Gegründet wurde diese am 16. Juli 1923 im Landhaus Wallstawe, weiß der heutige Ortswehrleiter Norbert Kühl aus der Chronik. 60 Bürger hätten damals unterschrieben und das Vorhaben unterstützt. Den ersten großen Einsatz habe es am zweiten Weihnachtstag des gleichen Jahres gegeben: Eine Scheune und Viehställe auf dem Gehöft von Herrn Poke in Wallstawe hätten gebrannt. Das Vieh sei gerettet worden.

„Damals wurden Pferde vor die Tragkraftspritze gespannt. Da gab es einen richtigen Dienstplan im Ort, wer wann Vorspanndienst leisten musste, falls es erforderlich ist“, hat Norbert Kühl nachgelesen. Die übrigen Mitglieder seien mit dem Fahrrad zum Einsatzort gefahren. Ein Fahrzeug habe es noch nicht gegeben. Das erste sei erst 30 Jahre nach der Gründung, am 27. November 1953, in den Dienst genommen worden: ein Löschfahrzeug LF 8 Garant, das damals 38 000 Mark gekostet habe. Die neue Technik machte wohl auch die Bereichsleiter neugierig, ob die Wallstawer ihr Handwerk beherrschen, denkt Norbert Kühl laut nach: „Die damals Aktiven mussten dieser als erste im Kreis Salzwedel die Grundübung vorführen.“

Es hat schon einige große Brände gegeben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen Otto Hennings, Walter Neumann und Herbert Feske die Wehrleitung. Seit dem 1. April 1970 engagierte sich Horst Behrens als Wehrleiter, der das Amt bis zum 30. März 2001 innehatte. Nachfolger wurde Ralph Jürges, der das Ehrenamt nach seiner Wahl zum Bürgermeister in Wallstawe Anfang 2021 abgab. Seitdem steht Norbert Kühl an der Spitze.

„Es hat schon einige große Brände gegeben“, sagt der heutige Ortswehrleiter mit Blick in die Chronik. So habe es in den 1980er Jahren im Winter große Brände auf dem Hof Gerstenkamp und am Wohnhaus Geratz gegeben. Die Gebäude hätten ausgesehen wie kleine Eispaläste, da das Löschwasser gefroren sei.

Die Freiwillige Feuerwehr Wallstawe unterstützte im Jahr 1956 bei der 1000-Jahr-Feier in Tylsen. Foto: Chronik Feuerwehr Wallstawe

Irgendwie laste wohl ein Fluch auf der Wallstawer Wehr, merkt Norbert Kühl augenzwinkernd an. Denn immer, wenn es ein neues Fahrzeug geben, dauere es nicht lange, bis der nächste Einsatz anstehe. Er nennt zwei Beispiele: Am 7. Juli 1990 habe der Landkreis ein Tanklöschfahrzeug übergeben, am 9. August rückte es zu einem Stoppel- und Waldbrand bei Höddelsen aus. Am 18. Juli 1991 sei der LO gegen ein Löschfahrzeug LF 16 eingetauscht worden: Sechs Tage später ging es zu einem Getreidebrand. Einige größere Einsätze der jüngeren Zeit sind ebenfalls in Erinnerung geblieben. So ist am 6. Januar 1997 ein Wohnhaus in Ellenberg abgebrannt. Vom Wallstawer Schützenfest ging es am 21. Juni 1999 zum Brand eines Rinderstalles in Ellenberg. Rund 200 Tiere sind gerettet worden, zehn umgekommen. Oder die drei Brandstiftungen in Ellenberg innerhalb von zehn Tagen im Jahr 2013, nennt er ein weiteres Beispiel. Und auch eine Ferkel-Jagd ist in der Chronik festgehalten. Am 25. Februar 2015 war ein Tiertransporter auf der Landesstraße 8 in der Kurve zwischen Wallstawe und Niephagen umgekippt. Der Schweine-Nachwuchs musste wieder eingefangen werden.

Als Negativ-Episode nennt Norbert Kühl, dass der Wallstawer Wehr die Original-Feuerwehrfahne im Jahr 2012 gestohlen wurde. Diese sei in eine verschlammte Kuhle bei Kunrau versenkt und dort wiederentdeckt worden.

Der tierische Einsatz am 25. Februar 2015 ist den Wallstawer Feuerwehrleuten in Erinnerung geblieben. Archivfoto: Marco Heide

In der Wehr habe es mal Tanzmäuse gegeben, die Veranstaltungen bereichert hätten, verweist er auf einen positiven Aspekt. Diese seien 2000 gegründet worden. Sabine Jakob habe mit den Frauen trainiert. Leider gebe es die Truppe nicht mehr.

Stattdessen aber weiterhin die Jugendwehr, die im April 1993 gegründet wurde. „Holger Behrens und Ralph Jürges haben sich damals vorgespannt“, weiß Norbert Kühl. Heute würden die zehn Mitglieder von André Busse und Tizian Behrens betreut. Seit April 2019 gebe es auch eine Kinderfeuerwehr, die Nico Schöne ins Leben gerufen habe. Heute würden Torsten Eckhardt, Christian Berlich und weitere Betreuer den Jüngsten das Feuerwehr-Einmaleins beibringen. 14 Mädchen und Jungen würden derzeit mitmachen.

Und welchen Wunsch hat die Wallstawer Wehr für die nächste Zeit? „Wir brauchen unbedingt ein neues Gerätehaus. Vorstellungen, wie es aussehen könnte, gibt es bereits, aber darauf leider noch keine Reaktion vom Träger“, sagt Norbert Kühl. Das jetzt genutzte Gerätehaus, 1979 erbaut, stoße an seine Grenzen und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Das 100-jährige Bestehen der Wallstawer Wehr und das 30-jährige der Jugendwehr wird gefeiert. Feier am Dorfgemeinschaftshaus: Am Sonnabend, 26. August, startet um 21 Uhr der Zelttanz mit dem DJ-Team „Wir werden laut“ im Festzelt auf dem Gelände am Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 27. August, beginnt um 10 Uhr auf dem Festgelände am Dorfgemeinschaftshaus ein musikalischer Frühschoppen mit historischen Schauübungen, Fahrten mit dem Feuerwehrauto, Schminkangeboten für Kinder und mehr.