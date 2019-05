Brand bei Klein Gerstedt: Der zu fällende Maibaum hatte eine Hochspannungsleitung touchiert, die daraufhin abriss.

Klein Gerstedt l Das Fällen einer Birke als Maibaum an einem Plattenweg in Klein Gerstedt führte am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Flächenbrand. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Gehölz, das für den Start in den Wonnemonat gedacht war, touchierte beim Umfallen eine nebenstehende Hochspannungsleitung. Diese riss ab. Durch den Funkenflug, der dabei entstanden ist, wurde das umliegende trockene Unterholz in Brand gesetzt.

Der Verursacher forderte umgehend die Aktiven der Feuerwehr an. Auch in Salzwedel waren die Sirenen zu hören. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 4250 Euro.