Welche Kartoffelsorten im Altmarkkreis Salzwedel besonders beliebt sind

Neulingen - Selbst der am Vormittag kurzzeitig einsetzende Nieselregen hielt die Besucher nicht vom kleinen Kartoffeltag in Neulingen ab. Den ganzen Tag strömten die Gäste in das beschauliche Dorf und hatten Vergnügen an den Ständen auf den Höfen. Denn der Raum Arendsee stand wieder ganz im Zeichen der gelben Knolle. Und einige Sorten taten es den Besuchern besonders an.