Salzwedel. - Englischer Rasen oder Blühwiese ? Einige Großstädte lassen bereits mehr Natur im Stadtbild zu. So genannte extensive Grünflächenpflege ist beispielsweise in Erfurt, Mainz, Göttingen oder Karlsruhe an der Tagesordnung. In letztgenannter Stadt werden 26,7 Prozent der Grünflächen nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Ziel: die Biodiversität im städtischen Raum erhöhen.