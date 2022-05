Wenn Ur-Oma noch Auto fährt: Fahreignungstest für Senioren?

Salzwedel - Aichelberg (Baden-Württemberg) im Mai: Ein Rentner verwechselt bei seinem Mercedes Gaspedal mit Bremse und durchbricht die Rückwand seiner Garage. Das Haus drohte einzustürzen. Ähnlicher Vorfall mit einer 80-Jährigen im sächsischen Freiberg vor rund einem Monat. 2019 übersah ein 78-Jähriger in Salzwedel einen Linienbus – es kam zum Unfall. Und erst vor einer Woche rammte ein 89-Jähriger fünf Autos in Stendal, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme. Es sind Beispiele wie diese, die immer wieder das Thema der Eignungstests für Senioren aufkochen lassen. Senioren sollten sich daher regelmäßig medizinisch auf ihre Fahreignung testen lassen, forderte in der Vergangenheit beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins. Auch der Ex-Innensenator Hamburgs, Michael Neumann (SPD), formulierte eine ähnliche Forderung. Aber was sagen Verkehrsexperten zu dem Vorstoß?