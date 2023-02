Die Bürgerinititaive Pro Baum in Salzwedel lobt wieder einen Wettbewerb um die schönste Blumenwiese in der Hansestadt aus.

Salzwedel - vs

Versiegelte Flächen, Schottergärten, Golfrasen und Rasenroboter statt Blumen. Für Insekten gibt es immer weniger Nahrung. Das wollen Salzwedeler Umweltschützer ändern.

Die Bürgerinitiative Pro Baum ruft wieder zu einem Wettbewerb für „mehr Farbe, mehr Vielfalt an Blüten und Insekten und zum Schutz der Umwelt“ auf. Zum dritten Mal heißt es : „Wer hat 2023 die schönste Blühwiese?“

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, sollte eine Fläche von mindestens drei Quadratmetern vorweisen können. Ab 1. Juli wollen Mitglieder der Bürgerinitiative die zum Wettbewerb gemeldeten Flächen nach individueller Terminabsprache besichtigen. „Neben fachkundigem beratenden Austausch wird es einen kleinen Anerkennungsdank geben. Hauptsache mitmachen ist die Devise!“, erklärt Sabine Spangenberg von der BI.

Anmeldungen zum Wettbewerb können bis spätestens 31. Mai per Post an Günter Brennenstuhl, Max-Adler-Straße 23, 29410 Salzwedel oder per E-Mail an [email protected] schickt werden.Folgende Angaben sind unter dem Stichwort „Blühwiese 2023“ erbeten: Vorname und Name, Postadresse und der Ort der Blühwiese sowie Telefon- oder Handynummer und soweit vorhanden eine E-Mailadresse.

Weitere Informationen zur BI Pro Baum und auch über die bisherigen Blühwiesen-Aktionen sind im Internet unter www.pro-baum-salzwedel.de zu finden.