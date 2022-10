Wer wird Bürgermeister von Salzwedel - Alle Kandidaten im Porträt

Wer wird der neue Bürgermeister in Salzwedel? In gut einer Woche haben die Einwohner die Wahl. Die Volksstimme stellt alle Kandidaten vor.

Salzwedel (vs) - Die Amtszeit von Bürgermeisterin Sabine Blümel, die mit einem Wahlkrimi begann, endet im März 2023. Fünf Kandidaten haben sich nun in Stellung gebracht, um ihr Nachfolger zu werden. Wer letztendlich auf dem Chefsessel im Salzwedeler Rathaus Platz nimmt, entscheiden die Wähler aus der Kernstadt und den 48 Ortsteilen am 6. November oder in einer eventuell erforderlichen Stichwahl am 20. November.

Links zu allen Bürgermeisterkandidaten für Salzwedel

Die Volksstimme stellt sie einzeln im Porträt vor und hat ihnen drei Fragen gestellt, die sie beantwortet haben. Zur Riege der Herren die Blümel nachfolgen wollen gehören der gebürtige Berliner Marco Heide (Die Linke) und der Salzwedeler Gastronom Nils Krümmel (Freie Wähler), der Stadt-Kämmerer Olaf Meining (parteilos/SPD), der ebenfalls in Berlin geborene Andi Scotland (AfD) und Hendrik Stiller (CDU), der Filialleiter bei der Sparkasse ist. Den Volksstimme-Reportern haben sie erzählt, welche Visionen sie für Salzwedel haben und was sie für die Bürger erreichen wollen.

Angesprochen wurden Themen, wie die Entwicklung der Dörfer, Verbesserung der Infrastruktur, Barrierefreiheit, Sauberkeit in der Stadt, Digitalisierung und vieles mehr. Eine bessere Kommunikation zwischen Verwaltung und Ortsbürgermeistern kam genauso zur Sprache, wie die Zukunft des Waldbades in Liesten.