Wer zur Toilette muss, hat in Salzwedel seine Not

So eine City-Toilette am Rathausturmplatz würde Salzwedel gut zu Gesicht stehen.

Salzwedel - Seit die Sonne höher steht, kommen wieder vermehrt Busse mit Touristen am Rathausturmplatz in Salzwedel an. Dann ist immer das gleiche Schauspiel zu beobachten: Es wird sich nach einem stillen Örtchen umgeschaut. Nach mehreren Stunden Fahrt ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Eine öffentliche Toitlette? Fehlanzeige.