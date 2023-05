Salzwedel - Beim Aufräumen finden sich mitunter Dinge, die raus müssen, um Platz zu schaffen, aber viel zu wertvoll sind, um sie wegzuwerfen. So war es auch mit den Kunstdrucken, die der Traditionsverein Erdöl-Erdgas am Donnerstag im Salzwedeler Danneil-Museum an Landrat Steve Kanitz übergab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.