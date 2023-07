Salzwedel - Die bei der Krankenkasse Barmer versicherten berufstätigen Westaltmärker waren 2022 im landesweiten Vergleich weniger krankgeschrieben als der Durchschnitt. Das geht aus aktuellen Analysen für den Gesundheitsreport der Barmer hervor, informiert Tom Wojtasik, Regionalgeschäftsführer im Altmarkkreis.

Demnach fehlte jede Arbeitskraft im Altmarkkreis krankheitsbedingt im Schnitt 24,9 Tage. Der Landesschnitt beträgt 27,5 Ausfalltage, bundesweit sind es allerdings nur 22,7 Fehltage. „Die Hauptgründe für die Krankschreibungen im vergangenen Jahr waren Atemwegsinfektionen, die nach Auslaufen der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie deutlich zugenommen haben“, erklärt Wojtasik.

Dazu gehören unter anderem Grippe, Bronchitis, aber auch ein Erkältungsschnupfen. „Corona-Erkrankungen zählen hier nicht mit rein“, so der Regionalgeschäftsführer auf Anfrage der Volksstimme. Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen hätten die Erreger bei vielen Menschen ein leichtes Spiel gehabt, weil sie auf ein untrainiertes Immunsystem trafen, begründet er die vielen Atemwegserkrankungen. Sie verursachten bei Beschäftigten in und um Salzwedel im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,2 Fehltage. Im Jahr 2021 waren es 2,5. Damit habe sich der Wert mehr als verdoppelt. Die zweithäufigste Krankheitsgruppe bildeten die Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 4,5 Kranktagen im Jahr gefolgt von den psychischen Erkrankungen mit 3,8 Fehltagen. Bei diesen Diagnosen hat sich im Vergleich zu 2021 nicht viel verändert.

Bundesweites Allzeithoch

Die krankheitsbedingten Fehlzeiten unter barmerversicherten Arbeitnehmern hätten im Jahr 2022 bundesweit ein Allzeithoch erreicht. „Einen messbaren Effekt hatte die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bei der die Krankmeldung direkt von der Arztpraxis an die Krankenkasse geht und nicht mehr von den Versicherten eingereicht werden muss“, erklärt Wojtasik. Das erlaube einen realistischeren Blick auf die Krankmeldungen, weil vor der elektronischen Krankschreibung einige Atteste gar nicht eingereicht oder gleich gar nicht in Anspruch genommen wurden. „Treiber für die hohe Zahl an Krankmeldungen sehen wir hinsichtlich der Erkrankungen in erster Linie bei den Atemwegsinfekten“, so Wojtasik.

Trotzdem ist der Anstieg der Fehltage auch im Altmarkkreis gravierend. Wie der Regionalgeschäftsführer mitteilt, blieben die Westaltmärker 2015 im Schnitt nur 18 Tage krankheitsbedingt der Arbeit fern. Warum es regionale Unterschiede gibt, geht aus den Daten der Barmer nicht hervor.