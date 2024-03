16 angehende Hotel- und Restaurantfachkräfte sowie Köche aus der Altmark traten bei der 28. Altmark-Jugendmeisterschaft der gastgewerblichen Ausbildungsberufe in Salzwedel gegeneinander an.

Salzwedel - In der Ausbildungsküche der Berufsbildenden Schulen Salzwedel (BBS) riecht es am frühen Donnerstagnachmittag nach köstlichem Essen. Paul Dornaus, Koch-Azubi im Schlosshotel Tangermünde, bereitet sorgfältig Saiblingsfilets für eine kalte Vorspeise vor. In einem Topf köcheln daneben Fleischabschnitte und geröstetes Gemüse in Rotwein und Brühe.