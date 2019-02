Ein buntes Programm bot sich allen Gästen im Kulturhaus in Salzwedel beim Tanzwettbewerb "Tanzen ... was sonst?!".

Salzwedel l „Tanzen … was sonst?!“ lautete der Titel des zweitägigen Tanzmarathons im Salzwedeler Kulturhaus. An zwei Tagen und in vier Aufführungen zeigten die rund 520 Tanzschülerinnen und –schüler, was sie in der Tanzschule Müller vermittelt bekommen hatten.

Bereits seit September liefen die Vorbereitungen zum 28. Nachmittag des Tanzes, informierte Tanzschullehrer Thomas-Ansgar Müller. Ihm war die Freude über die glanzvolle Vorstellung regelrecht ins Gesicht geschrieben. Er zeigte sich stolz auf seine Zöglinge, aber auch auf seine Assistenten, die wieder gute Arbeit geleistet hatten. Dabei fielen Namen wie Eddy Adnan Fadell, der die Tanzschüler seit rund zehn Jahren im Hip-Hop unterrichtet. Juliane Schmidt, Saskia-Maria Franz, Sabrina Sonnenberg, Dandan He, Lucie Buhmann, Nele Marie Schulz, Loretta-Lynn Bentke, Hanna Gäde und Felicitas Hirsch hatten in Salzwedel, Gardelegen, Osterburg, Immekath, Dannenberg und Dömitz exzellente Arbeit geleistet, lobte der ausgebildete Bühnentänzer Müller die Arbeit seiner Assistenten.

Mittel der Kommunikation

Für ihn sei Tanz mehr als nur Bewegung, begrüßte er die Gäste zur zweiten Veranstaltung am Sonnabendnachmittag. Tanzen sei auch ein Mittel der Kommunikation. Was die Stimme nicht vermöge auszudrücken, das wäre letztendlich über den Tanz möglich. Diese Worte bekräftigten die Tänzerinnen und Tänzer in einer farbenfrohen und temperamentvollen Show, die eine Bandbreite vom Balletttanz bis zum Hip-Hop abdeckte. Frenetischer Beifall war der Dank des Publikums für die neunzigminütige Darbietung, die die zum Teil sehr jungen Tanzschüler mit viel Leidenschaft und körperlichem Einsatz absolvierten.