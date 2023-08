Kühle Getränke, Eis und Pommes - das Geschäft von Nils Krümmel in den Sommerferien im Salzwedeler Freibad. Doch ob es den Kiosk 2024 noch gibt, ist unklar.

Badesaison 2023 in Sachsen-Anhalt

Freibad-Kiosk-Beteiber Nils Krümmel arbeitet aufgrund des Regens vorzeitig wieder in seiner Salzwedeler Kneipe.

Salzwedel - Sommer, Sonne, Sonnenschein – das ist das Geschäft von Nils Krümmel. Zumindest in den Sommerferien. Wenn andere Urlaub machen, muss der Gastronom ranklotzen. 12-Stunden-Tage oder mehr sind für den Kiosk-Betreiber keine Seltenheit. Doch nicht im Jahr 2023. Der viele Regen hat sein Geschäft kaputtgemacht.

„Seit Wochen läuft nichts“, ärgert er sich. Mit dem Siebenschläfer sei der Regen gekommen und die Badegäste ferngeblieben. „Das war ein Minusgeschäft“, bilanziert er bereits jetzt. Auch wenn er immer erst Ende September einen Strich unter die Saison ziehe, sei bereits heute klar, dass 2023 mit dem Kiosk kein Geld zu verdienen war. Dabei bilden Ausschank und Speisen sein Standbein im Sommer.

Stromkosten belasten Kiosk im Freibad Salzwedel

„Die Kosten laufen weiter, aber die Einnahmen bleiben aus“, so die einfache Rechnung. Gerade die Stromkosten würden ein Genickbrecher sein. „Die Kühltruhen müssen ja weiterlaufen, sonst verderben die Lebensmittel.“

Was nur im Kühlschrank lag, wie beispielsweise Salate, sei ein Fall für die Mülltonne. Unterm Strich stünden Einnahmen von lediglich 200 Euro im Buch – aber mehr als 1000 Euro Stromkosten. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich 2024 den Kiosk im Freibad weiterbetreibe“, sagt der bei Gästen beliebte Gastronom.

Wetter dämpft Freibad-Saison: Kiosk im Salzwedeler Freibad geschlossen

Für gewöhnlich rückt der Salzwedeler schon in den Morgenstunden im Kiosk an. Bringt frische Lebensmittel, bereitet den Laden vor und fährt erst am Abend wieder nach Hause. „Nun habe ich den Kiosk schon seit Wochen geschlossen.“ Es lohne einfach nicht.

Manchmal würden sich lediglich 20 Gäste ins Freibad verirren, vielleicht noch die Frühschwimmer. „Dafür brauche ich die Fritteusen nicht anzuschmeißen.“ Pommes, sonst ein Dauerbrenner, würden nicht gebraucht. Kalte Getränke bei kühlem Wetter ebenso wenig.

Bleibt Freibad-Kiosk geschlossen? Wirt besinnt sich auf Kneipe

Seit dem Start der 2. Bundesliga Ende Juli ist Krümmel daher wieder in seinem gewohnten Habitat zu finden: der Grünen Laterne. Die Kneipe habe er eigentlich erst später wieder aufmachen wollen, wenn der große Ansturm im Freibad vorüber ist. Nun tat er es früher.

„Jetzt warten wir erstmal, was die letzten Sommertage noch bringen“, sagt er. Immerhin sei für das Wochenende in der 32. Kalenderwoche besseres Wetter angesagt. „Und dann schauen wir mal.“