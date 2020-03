An mehreren Stationen konnten sich die Kinder und Jugendlichen der Wehren in Salzwedel messen.

Salzwedel l Bereits zum achten Mal in Folge veranstaltete die Salzwedeler Feuerwehr ihren Baumkuchenmarsch. Jedes Mal an einem Standort der zu dem Salzwedeler Bereich zugehörenden Ortswehren. Dieses Mal war der Start und der Zieleinlauf am Gerätehaus der Salzwedeler Feuerwehr an der Brückenstraße.

160 Teilnehmer

Aufgerufen zur Teilnahme waren die Kinder und Jugendlichen des Salzwedeler Stadtgebietes. Und von den rund 170 Kindern und Jugendlichen in den einzelnen Kinder- und Jugendwehren hatten sich letztendlich 160 zu dem Marsch, der über zwei Rundkurse führte, angemeldet, informierte Stadtjugendwehrleiter Christian Kownatzki.

Eine sehr gute Bilanz, über die sich nicht nur der Ortsjugendwehrleiter Kevin Koschwitz an diesem Tag freute. Denn so hatte sich der große organisatorische Aufwand im Vorfeld, der bereits schon vor Wochen begonnen hatte, und der, der an diesem Tag aufgebracht werden musste, doch gelohnt, ließ er äußerst zufrieden durchblicken.

5,9 Kilometer wurden bewältigt

Die erwachsenen Kameradinnen und Kameraden von den einzelnen Ortswehren betreuten an diesem Tag die verschiedenen Stationen, sicherten die Versorgung der vielen Teilnehmer ab oder kümmerten sich um andere organisatorische Belange rund um die Veranstaltung.

Die Teilnehmer selbst konzentrierten sich derweil ganz auf ihre Aufgaben an den sechs Stationen. Bei dem Rundkurs hatten die Kinder eine Distanz von 3,4 und die Jugendlichen von 5,9 Kilometern zu absolvieren. Für die zwischendurch zu bewältigenden Aufgaben an den einzelnen Stationen hatten sich die Organisatoren einiges einfallen lassen.

An der ersten Station, unweit des Deba-Geländes, ging es noch recht spielerisch zur Sache, denn dort stand Schlauchkegeln auf dem Plan. An der Station zwei bei den Kameraden Holger Niepagen und Christian Wendt, von der Ortswehr Benkendorf, war Fachwissen gefragt. Zunächst wurden den jungen Teilnehmern die einzelnen Teile eines Einsatzfahrzeuges erläutert. Ein ziemlich großes Paket an Wissen, das die jungen Brandschutzhelfer abspeichern sollten. Doch bei ihren wöchentlichen (Jugendwehren) und zweiwöchentlichen (Floriangruppen) Ausbildungsdiensten hatten sie schon Kontakt zu den Einsatzfahrzeugen und so waren für sie die einzelnen Fachbegriffe längst keine Böhmischen Dörfer mehr. Holger Niepagen und Christian Wendt zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen und lobten die jungen Helfer für deren aufgebrachte Zuhörbereitschaft. Jede richtige Antwort vergrößerte so das Punktekonto jeder einzelnen Gruppe. Doch schon bevor die einzelnen Gruppen die jeweilige Station erreichten, gab es Punkte. Nämlich für das Gesamterscheinungsbild und dafür, ob der Marsch nun in Form eines lockeren Spaziergangs oder in geschlossener Formation absolviert wurde.

Die Uhr tickte

An Station drei bei Kevin Hagner und Kevin Gutsche von der Salzwedeler Wehr mussten die Kinder mit Schlüsseln innerhalb eines Zeitlimits die dazu passenden Schlösser finden und öffnen. Die Uhr tickte und sie brachte die Jüngsten unter Anspannung. Manchmal war es darum auch schon nicht so einfach, den Schlüssel richtig anzusetzen, sodass dieser, sofern es der korrekte war, ins Schloss gleiten konnte. Für die Jugendlichen wurde es noch etwas kniffliger. Sie mussten anhand von Fotografien Figuren nachbauen, die aus Feuerwehrschlauchelementen bestanden. Auch hier drehten die Zeiger der Uhr beständig und unbarmherzig ihre Runden. Hohe Konzentration war vonnöten, denn manchmal glichen sich die einzelnen Zubehörteile wie: Kupplungen, Strahldüsen, Reduzierstücke oder Ansaugfilter, die bunt durcheinander in einer Stahlgitterbox lagen, zwar sehr, wiesen aber doch entscheidende Unterschiede auf. Und nur die Verwendung der richtigen Zubehörteile ergab letztendlich die Figur, die jeweils auf einem Foto abgebildet war.

Schwierig, aber machbar, wie die Resultate erwiesen. Allerdings drei Figuren in der vorgegeben Zeit zusammenzubauen, das war fast nicht umsetzbar.

Wissentest zu heimischen Pflanzen

In eine ganz andere Richtung ging ein Wissenstest an der Station vier von Rabea Waschewski und Enrico Kitschke-Amft von der Ortswehr Cheine.

Es war das Wissen hinsichtlich verschiedener Obst- und Gemüsesarten gefragt.

„Bisher konnten alle Arten zu hundert Prozent bestimmt werden“ lobte Enrico Kitschke-Amft die Teilnehmer. Probleme unterbreitete den Teilnehmern dabei oft die Sorte Rote Beete, die den Kindern in ihrer ursprünglichen Form nicht so geläufig ist. Als Beilage ist sie nur in Scheiben- oder Würfelform bekannt und erinnert wenig an die eigentliche Frucht, die auf den heimischen Feldern und in privaten Gärten angebaut wird.

Wasser marsch

Spielerisch ging es dann wieder im Schulenburg-Park zur Sache, denn an der Station fünf von Andre´ Dissl und Stephan Klingbeil (Ortswehr Salzwedel) musste ein Ball mittels des Wassers aus zwei Strahlrohren in das Tor bugsiert werden. Hört sich zunächst einfach an, ist es aber nicht. Das Team besteht aus zwei Zweiergruppen und jede verfügt über eine Strahldüse, aus der das Wasser, richtig dosiert, den Ball ins Rollen bringt.

Rechts und links ein Team, der Ball in der Mitte und das Tor, das in zwei Punktebereiche aufgeteilt ist, rund zehn Meter entfernt und es hat nur die Größe der sechsfachen Fläche des Balls. Nur gute Teamarbeit und der gefühlvolle Einsatz der Kraft des Wasser, durch passgenaues Betätigen der Hebel an den Strahldüsen, brachte den Ball letztendlich dorthin, wo er hin sollte, ins Tor. Aber hier zeigten gerade die Jüngsten sehr viel Fingerspitzengefühl, sodass der Läufer, der den Ball wieder zurück zum Ausgangspunkt bringen musste, gut zu tun hatte. Denn auch an dieser Station saß den Wasserfußballern die Zeit im Nacken. Und ebenfalls bei der abschließenden sechsten Station am Feuerwehrgerätehaus war Geschicklichkeit gefragt. Die Teilnehmer mussten einen Parcours durchlaufen und das kostbare Nass von Punkt A zu Punkt B bringen.

Für die Organisatoren und Jugend war es eine gelungene Veranstaltung, bei der der Teamgeist gefördert wurde, aber auch der Spaß an der Freude nicht zu kurz kam.

