16 Kinder- und Jugendfeuerwehrteams marschierten von Wallstawe nach Kuhfelde. Sie hofften auf vordere Plätze beim „Manöver Schneeflocke“.

Die Ergebnisse Kinderfeuerwehren: 1. Wallstawe 2 64 Punkte 2. Abbendorf 59 3. Kuhfelde 58 nach Stechen 4. Beetzendorf 57 5. Wallstawe 1 55 6. Apenburg 48 7. Jübar 44 Jugendfeuerwehren: 1. Dähre 73 Punkte 2. Wallstawe/Kuhfelde 69 3. Lockstedt 64 4. Beetzendorf 1 63 5. Apenburg 1 62 6. Mehmke 60 7. Jübar 59 8. Beetzendorf 2 57 9. Kuhfelde 51

Kuhfelde l „Vorjahressieger Mehmke hat uns gefragt, ob wir den Wettbewerb ausrichten könnten“, schilderte Kuhfeldes Jugendwart Kai Romatschke am Sonnabend, wie es zur „Gastgeberrolle“ für diesen Wettstreit der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf gekommen ist. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen André Busse aus Wallstawe wählte er die passende Strecke aus, die von Wallstawe nach Kuhfelde führte. Die beiden fanden Unterstützer in den Ortswehren der beiden Gemeinden, die die acht Stationen betreuten.

An diesen galt es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Beim ersten Stopp empfingen Thomas Bubke, Oliver Rettig und Lauren Felgendreher den Feuerwehrnachwuchs zum Puzzlen. An Station zwei luden Florian und Ulf Mellotat sowie Alexander Rieck zum Feuerwehrtechnik-Memory ein. Dabei war gutes Merken gefragt.

Zielen mit Murmeln

Knoten gehören zum Grundwissen eines jeden Feuerwehrmannes. Dieses Können forderten Christian Berlich, Burkhard Lüte, Christiane und Reiner Lüdemann ab. Welche Bäume im Wald wachsen und welche Tiere hier leben, das wollten Ralph Jürges, André Ruhnau und Wilfried Gebert wissen. Sie wurden von Revierförster Ralf Knapp unterstützt. Murmelzielwurf für die Jüngsten sowie Schlauchweit- und Zielrollen für die Älteren, das testeten Torsten Jegust, Matthias Latta und Tino Peysa an ihrer Station. Bei Torsten Zipperling waren Wasserbomben zu füllen. Das Gewicht der drei schwersten ging in die Wertung ein. Mit Strohhalmen einen Tischtennisball durchs Lego-Labyrinth pusten, dazu luden Philipp Modzelewski und Fritz Lange ein. Schätzen und Merken war bei Kai Romatschke gefragt. Und auch die Zusatzaufgabe kam an: einen 100 Gramm schweren Stein sammeln und einen Stock mit fünf Millimeter Durchmesser mitbringen.

Um die Wartezeit auf die Auswertung zu überbrücken, war in der Altmarkhalle die Hüpfburg aus dem Spieleanhänger der VG aufgebaut. Jubeln konnte die zweite Floriangruppe aus Wallstawe und die Dährer Jugendwehr. Letztgenannte wird im nächsten Jahr Gastgeber sein. Über den dritten Platz bei den Jüngeren entschied ein Stechen. Die Kuhfelder konnten mehr Gegenstände nennen, die zur Schutzausrüstung eines Feuerwehrmitgliedes gehören.

Lob für die Strecke

Holger Schmiedecke, im Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel für den Bereich Kinderwehren zuständig, lobte die Strecke und die Stationsbetreuung. Es sei eine gute Generalprobe für den Verbands-Orientierungsmarsch im September gewesen. Dann geht es von Kuhfelde nach Wallstawe.