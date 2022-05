Wie das Arbeitsamt Menschen mit Job bei der beruflichen Umorientierung hilft

Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften wird immer größer – auch im Altmarkkreis Salzwedel. Eine Maßnahme, mit der die Agentur für Arbeit gegensteuert, ist die noch relativ neue Berufsberatung für Erwerbstätige. Volksstimme-Redakteurin Beate Achilles hat darüber mit Beraterin Anja Brieger von der Agentur für Arbeit in Stendal gesprochen.

Ein Mann sitzt in der Agentur für Arbeit vor Plakaten der Berufsberatung .

Salzwedel - Viele Menschen stecken in einer beruflichen Tätigkeit fest, in der sie nicht wirklich glücklich sind. Dieses Potenzial versucht die Agentur für Arbeit zur Bewältigung des Fachkräftemangels zu erschließen - mit einem Beratungsangebot für Erwerbstätige. Anja Brieger ist in diesem Bereich für Menschen im Altmarkkreis Salzwedel aktiv.