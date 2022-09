Wie eine altmärkische Künstlerin andere Menschen von Keramik begeistert

Molitz, Fleetmark und München: Mit diesen drei Orten, auch was ihre kreative Schaffenskraft angeht, ist Helga Geissler sehr verbunden. Und diese entwickelt die Altmärkerin immer weiter.

Keramikkunst in der Hand und Altmarksteine zu Füßen: Helga Geissler hat sich der Keramik verschrieben und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Molitz - Eine künstlerische Altersgrenze gibt es natürlich nicht. Helga Geissler ist das beste Beispiel dafür, so etwas nie in Betracht zu ziehen. Denn auch mit 85 Jahren hat die Keramik für sie keinesfalls an Reiz verloren.