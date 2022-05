Wie in Salzwedel russischstämmige Menschen den Ukraine-Krieg erleben

Vor gut zweieinhalb Monaten begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Seitdem sehen sich Menschen aus Russland oder den ehemaligen Sowjetrepubliken in Deutschland Anfeindungen ausgesetzt. Die Volksstimme wollte wissen, wie es damit in Salzwedel aussieht?

Salzwedel - Können sich in Salzwedel Leute noch mit der Russischen Föderation identifizieren, ohne beleidigt oder gar angegriffen zu werden? Vor allem in Großstädten sind Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegen Menschen aus Russland oder mit Wurzeln in den ehemaligen Sowjetrepubliken an der Tagesordnung, wie überregionale Medien berichten.