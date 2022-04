Wie Salzwedel, Arendsee und der Altmarkkreis die Region auf den Klimawandel vorbereiten

Wassermangel könnte in Zukunft in der Altmark zur Regel werden, das sagen Klimamodelle voraus. Das Beispiel der Queen Arendsee illustriert die Folgen: Im Februar 2021 konnte sie wegen Niedrigwassers zunächst nicht an Land geholt werden – der TÜV stand in Frage.

Archivfoto: Karsten Thiede