Wie Salzwedels Architektur einen Künstler aus China inspiriert

Nach seinem dreimonatigen Aufenthalt stellt Walter Yu aus China seine Werke in Salzwedel vor.

Salzwedel - Es herrschte schon beinahe eine familiäre Stimmung im Künstler- und Stipendiatenhaus in Salzwedel. Freunde und Nachbarn kamen zum Künstlercafé, um den Stipendiaten Walter Yu zu verabschieden und sich seine Kunstwerke anzusehen. „Ich bin kein Freund von langen Reden“, sagt der 33-Jährige und möchte seine Gäste am liebsten sofort in die Galerie führen. Und diese dürfte den Salzwedelern ganz besonders zusagen.