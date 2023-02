Eltern und Schüler kamen in der Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule mit Pädagogen ins Gespräch.

Salzwedel - Die Wahl, auf welche weiterführende Schule das Kind nach der vierten Klasse gehen soll, kann oft schwierig sein. Viele Faktoren fließen in die Entscheidung mit ein. Mit Tagen der offenen Tür präsentieren sich deshalb Schulen von ihrer besten Seite, um für sich zu werben. So auch die Comenius-Schule und die Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule in Salzwedel. Mit diesen Konzepten wollen sie überzeugen.