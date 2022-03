Wie soll Bildung in Arendsee gesichert werden?

Vor allem die Übergänge vom Kindergarten zur Schule und den nächsthöheren Stufen bereiten Kindern Probleme. Daran soll in Arendsee gemeinsam gearbeitet werden.

Kleinau/Arendsee - Wie sollen Eltern sich verhalten, wenn ihr Kind von der Kita in die Grundschule kommt oder später in die weiterführende Schule wechselt? Antworten darauf will ein Netzwerk geben.