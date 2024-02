Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Die meisten Menschen denken nicht so gern daran, aber es ist wichtig, Vorsorge zu treffen für die Zeit, in der man selbst nicht mehr entscheiden kann. Viele Dinge können im Vorfeld geregelt werden. Das gilt auch für den digitalen Nachlass, also was mit dem Facebook- oder E-Mail-Konto, dem Onlinebanking und vielem mehr passiert. Wie das am besten geht, darüber sprach Volksstimme-Reporterin Antje Mewes mit dem Salzwedeler Notar Guido Dammholz.