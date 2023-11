Eine Unternehmensgruppe analysiert 1.170 Hektar auf Eignung für die Energieerzeugung im Schmölauer Forst. Ein Vertreter der Firma hat Fragen in Dähre beantwortet.

Gunnar Harms (links) von der Lüder Unternehmensgruppe hat am Montagabend während der Ratssitzung in Dähre erste Informationen zum geplanten Windpark im Schmölauer Forst gegeben.

Dähre. - „Wir sind der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Katze aus dem Sack zu lassen, um die Einwohner frühzeitig am Entscheidungsprozess zu beteiligen“, sagte Dähres Bürgermeister Bernd Hane, bevor er das Wort an Gunnar Harms von der Lüder Unternehmensgruppe übergab. Der Firmen-Vertreter gab am Montagabend während der Gemeinderatssitzung erste Informationen zu einem geplanten Windpark im Schmölauer Forst.