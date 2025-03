Salzwedel. - Bundesweit muss Deutschland bis zum Jahr 2032 insgesamt zwei Prozent seiner Landesfläche für Windenergie ausweisen. So will es das 2022 verabschiedete Wind-an-Land-Gesetz, das dazu beitragen soll, dass Deutschland seine Klimaschutzverpflichtungen erfüllen und zugleich seinen hohen Energiebedarf decken kann. In der schwach besiedelten Altmark schießen seither die Windparks förmlich wie Pilze aus dem Boden. Zum Unmut der einen, die dadurch die Landschaft verschandelt, Arten und Wälder gefährdet und ihre eigene Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen sehen, während sich die anderen große Profite und neue Einnahmequellen versprechen, auf die sie nicht verzichten wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.