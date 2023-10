Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winterfeld. - Pflege und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum stellen seit vielen Jahren ein Problem dar. Es gibt aber auch Lichtblicke, wie beim offenen Bürgerdialog des SPD-Kreisverbandes am Donnerstagabend in Winterfeld deutlich wurde. Neben Sachsen-Anhalts Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), dem Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann (SPD) und der Landtagsabgeordneten Juliane Kleemann (SPD) nahmen Andrea Schmieder, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Salzwedel, und Melchior Boshamer, Geschäftsführer des Seniorenpflegeheims „Klein Sanssouci in Kalbe, an der Runde teil.