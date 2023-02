Der Rathausturmplatz in Salzwedel sorgt weiter für Aufsehen. Bürger widersprechen der Stadt und dem Markt-Leiter des Weihnachtsmarktes über die Ursache des Schadens.

Salzwedel - Das kaputte Mosaik am Rathausturmplatz in Salzwedel beschäftigt die Gemüter weiter. Ein Bürger will den Vorfall, der die Beschädigung verursachte, beobachtet haben.