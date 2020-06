Jeffrey Reichardt, Mit-Geschäftsführer der Firma DevLabor Salzwedel (Mitte), ist stolz auf den Wirtschaftspreis in der Kategorie Dienstleistungen, den die Firma 2019 gewonnen hat. Vertreter der Altmark-Kreise, der -sparkassen und des Altmärkischen Regionalmarketing- & Tourismusverbandes haben die neue Runde gestartet. Foto: Anke Pelczarski

Der Wirtschaftspreis Altmark ist am Dienstag in die 18. Runde gestartet. Diesmal gibt es zum Preisgeld noch ein Kommunikationspaket dazu.

Wissenswertes für die Bewerbungen Auslobung in den Kategorien: Verarbeitendes Gewerbe Handwerk Dienstleistungen & Tourismus Landwirtschaft Sonderkategorie Existenzgründerpreis Altmark für Neugründungen und Jungunternehmen. Bewerbungsfrist: bis zum 10. September 2020 Koordination und Adresse für Bewerbungsunterlagen: Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband, Stephanie Walter, Telefon 039322/726014, Fax 039322/726029, E-Mail management@altmark.de Unterstützer im Bewerbungsprozess: Landkreis Stendal: Maria Wendt, Amt für Wirtschaftsförderung & Projektmanagement, Telefon 03931/607899, E-Mail wirtschaftsfoerderung@landkreis-stendal.de Altmarkkreis Salzwedel: Sylvia Stummer, Amt für Kreisentwicklung/Büro des Landrates, Telefon 03901/840823, E-Mail sylvia.stummer@altmarkkreis-salzwedel.de Volker Lahmann, Amt für Kreisentwicklung/Büro des Landrates, Gründungsberater, Telefon 03901/840347, E-Mail volker.lahmann@altmarkkreis-salzwedel.de IGZ BIC Altmark GmbH: Sabine Falk, Gründungsberaterin, Telefon 03931/681410, E-Mail sabine.falk@bic-altmark.de

Salzwedel l Der Pokal steht im Empfangsraum der DevLabor GmbH Salzwedel, gut sichtbar. Jeffrey Reichardt und Benjamin Ullrich, die 2012 gemeinsam die Firma gegründet haben und Geschäftsführer sind, haben den Wirtschaftspreis im Vorjahr in der Kategorie Dienstleistungen gewonnen. Die Programmier-Geschichte begann zu zweit im heimischen Wohnzimmer. Heute zählt die Firma 13 Mitarbeiter, davon vier Azubis. Einer wird übernommen, der Nächste steht schon in den Startlöchern, berichtet Jeffrey Reichardt. Er ist stellvertretend für die Gewinner Gastgeber für das Ausloben der 18. Runde.

„Wir haben mit dem Wirtschaftspreis einen Alleinstellungspreis in Sachsen-Anhalt, ist er doch ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit zweier Landkreise“, sagt Salzwedels Landrat Michael Ziche.

Meteorologe als Gastredner

Das Auswerten der diesjährigen Auflage sei für Freitag, 23. Oktober, im Salzwedeler Kulturhaus geplant. Ein Gastredner sei auch schon gebucht: Fernseh-Meteorologe Karsten Schwanke, der im Jerichower Land geboren sei. „Wir haben auf die klimatischen Veränderungen geguckt, als wir ihn gebucht haben“, fügt er hinzu.

Vom Ausloben des Preises erhoffe er sich Impulse für die Region. „DevLabor ist da ein gutes Beispiel: Ein junges Unternehmen, das in einem innovativen Bereich an den Start gegangen ist“, merkt der Altmarkkreis-Landrat an.

Die Kooperation beider Landkreise sei die Richtung, in die gegangen werden müsse, ob beim Glasfaserausbau oder beim Tourismus, ergänzt Stendals Landrat Patrick Puhlmann.

EInige Änderungen

Carla Reckling-Kurz, Geschäftsführerin des Altmärkischen Regionalmarketing- & Tourismusverbandes (ART), weist auf Preis-Neuerungen hin. Die Kategorie Dienstleistungen sei um den Punkt Tourismus ergänzt worden. „Es ist uns wichtig, das extra zu benennen“, macht sie deutlich. Für den Existenzgründerpreis könne sich nun jeder durch Eigeninitiative bewerben. In den Vorjahren habe es ein Nominierungsverfahren gegeben. Zudem sei das Gewinnerpaket erweitert worden: „Zu den 2500 Euro Preisgeld je Kategorie kommt ein Kommunikationspaket des ART dazu.“ Das unterstütze beim öffentlichkeitswirksamen Darstellen der Unternehmen. „Wer es wünscht, kann sich mit den Unterlagen auch für den Hugo-Junkers-Preis und den Großen Preis des Mittelstandes bewerben“, sagt Carla Reckling-Kurz.

Der Bewerbungsbogen kann unter www.wirtschaftspreis-altmark.de heruntergeladen werden.