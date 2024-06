Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Mächtiges Geschnatter an einem Sommertag in Salzwedel. Wieder haben Enten und Gänse einen Teil des Weges in Beschlag genommen und sind fest gewillt, ihren Platz am Pfefferteich zu verteidigen. Die Einwohner kennen das, umgehen besser das renitente Federvieh. Wenn man vorbei ist, entspannt sich die Situation schnell wieder. Schließlich suchen wohl die meisten Salzwedeler die Grünfläche dafür auf.