Hinterm Pflegeheim am Karlsturm in Salzwedel können Halter ab sofort legal ihre Vierbeiner von der Leine lassen – zunächst bis Ende November

Salzwedel - Die Idee, testweise eine Hunde-Auslauffläche in der Hansestadt Salzwedel einzurichten, stammt von der Stadtratsfraktion SPD/Dorf bis Stadt. „Wir hatten vor einiger Zeit einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, und der wurde mit großer Mehrheit angenommen“, erklärt der SPD-Stadtrat Norbert Hundt. Er ist selbst Hundehalter und in der Hansestadt mit dem Problem konfrontiert, dass in der Innenstadt von Salzwedel Leinenzwang herrscht. Und nicht nur dort.

Anleinen auch außerhalb der Stadtgrenzen

Die Vierbeiner müssen aber auch außerhalb der Stadtgrenzen zumindest von April bis Juni angeleint werden. „Hunde sind soziale Tiere“, sagt Hundt. Hätten sie zu wenig Kontakt zu Artgenossen, könne sich das negativ auswirken. „Bei unserem ersten Hund haben wir zu wenig auf dessen Sozialkontakte geachtet, weshalb er nur schwer an der Leine zu führen war“, so Hundt. Prinzipiell ist der Leinenzwang im Stadtzentrum für ihn „in Ordnung“, aber „Hunde brauchen auch Auslauf“. Pflegeheimbesitzer und Hundehalter Jürgen Letzas stellt dafür gerne sein Grundstück zur Verfügung. Denn der Hundeauslauf biete auch für die Bewohner seiner Einrichtung ein bisschen Abwechslung, wenn sie die Tiere und Menschen dort beobachten könnten, sagte er unlängst im Gespräch mit der Volksstimme.

Grünfläche als Hundeauslauf in zentraler Lage

Die zentral gelegene, etwa 1000 Quadratmeter große Grünfläche zwischen dem Kulturhaus und dem Pflegeheim am Karlsturm war Letzas zufolge bislang weitgehend ungenutzt. „Die Stadt hatte kein vergleichbar geeignetes Grundstück für den Hundeauslauf zur Verfügung, deshalb haben wir bei Herrn Letzas angefragt“, sagt Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining anlässlich der Übergabe des fertig umzäunten, mit Bänken, Papierkorb und Kotbeutelspender ausgestatteten Fläche am Montag. Für die Umzäunung sorgte die Firma Jost Fischer, den Kotbeutelspender stellte Geschäftsmann Sebastian Bartels zur Verfügung.

Es ist ein Testlauf, der zunächst vier Monate dauern soll, heißt es vor Ort. „Wir wollen erstmal sehen, wie das Angebot angenommen wird“, erklärt Norbert Hundt. Der Eingang zur Hundewiese ist vom Parkplatz P2 (Altperverstraße) vorgesehen. Geöffnet ist die Auslaufzone täglich von 7 bis 12 und 15 bis 20 Uhr. Dazwischen gebe es eine Mittagspause, heißt es.