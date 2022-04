Wohin am Wochenende? Das hat die Altmark vom 1. bis 3. Oktober zu bieten - Streetfood, Handwerkermarkt oder Erntefest

Das Wetter soll ganz ordentlich werden. Wohin also mit Kind und Kegel an diesem Wochenende. In der Altmark ist trotz einiger Festabsagen aufgrund der Corona-Regeln doch noch eine Menge los. Wo sich ein Besuch lohnt, erfahren Sie hier:

Altmark - Streetfood in Salzwedel, Handwerkermarkt in Stendal oder Erntefest im Freilichtmuseum in Diesdorf. Am Wochenende des Einheitsfeiertages ist in der Altmark traditionell viel los, auch wenn zum Beispiel in Salzwedel der Nysmarkt aufgrund der hohen Auflagen durch die geltenden Corona-Regeln abgesagt werden musste. Welche Fahrt sich für wen lohnt, lesen Sie hier in unseren Ausflugstipps für das Wochenende. Und zwar von Nord nach Süd und Ost bis West in der gesamten Altmark.