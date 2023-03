Salzwedel - Schadstoffe dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden, das ist den meisten Bürgern bekannt. Allerdings gehen einige Westaltmärker bei der Entsorgung seltsame Wege. Statt die gefährlichen Stoffe auf den Abfallwirtschaftshöfen in Cheine und Gardelegen oder beim Schadstoffmobil, das einmal im Jahr alle Orte ansteuert, kostenfrei abzugeben, landen Kanister, Farbreste oder Batterien in der Natur. Oft werden sie in den Orten an Altkleidercontainern oder wie in Salzwedel an Garagenkomplexen abgestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.