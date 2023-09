Kalbe - „Das hier ist die größte Mitmachaktion der Welt. Sie soll das Bewusstsein für die Umwelt schärfen“, sagt Landrat Steve Kanitz (SPD) zur Eröffnung der Aktionswoche zum World Cleanup Day, zu deutsch Weltaufräumtag. Der Altmarkkreis Salzwedel beteiligt sich bereits zum dritten Mal daran. Und diesmal fällt in der Sekundarschule Kalbe der Startschuss dafür.

Insgesamt machen im Kreisgebiet 2164 Kinder und Jugendliche mit, davon 1601 Schüler in den Bildungseinrichtungen unter Trägerschaft des Altmarkkreises. Und auch die Kalbenser Sekundarschüler sind mit Eifer dabei, lassen sich nach der offiziellen Eröffnung von Mitarbeitern der Deponie GmbH mit Handschuhen und Müllbeuteln ausstatten und ziehen hinaus ins Stadtgebiet, wo sie anschließend jede Menge Müll finden. Den sammeln sie ein und befördern ihn gemeinschaftlich in den großen Container, der auf dem Schulhof bereitsteht.

Für alle, die mit anpacken, gibt es im Anschluss einen Imbiss und Getränke, gesponsert vom Energieversorger Avacon. Der beteiligt sich genauso als Kooperationspartner an der Aktion wie die im Altmarkkreis ansässigen Wirtschaftsjunioren. Sie waren es auch, die 2018 erstmals den World Cleanup Day in die Region geholt haben, wie der Landrat zu berichten weiß. Er hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen.

In den kommenden Tagen wird diese auf weitere Schulen im Kreisgebiet ausgeweitet. Aber auch Kindereinrichtungen und Jugendfeuerwehren sind dank der Wirtschaftsjunioren mit im Boot.

Mehr als 3100 Kilogramm Müll im Kreisgebiet gesammelt

Laut Pressestelle der Kreisverwaltung sind allein in den vergangenen zwei Jahren im Zuge der Aktion 3160 Kilogramm Müll im Altmarkkreis gesammelt worden. Es sei wichtig, die Kinder und Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, nicht einfach irgendwas in die Umwelt zu werfen, sondern sorgsamer mit ihr umzugehen, betont Steve Kanitz. In diesem Zusammenhang weist er während seiner Eröffnungsrede auf dem Hof der Sekundarschule auch auf die App der Deponie GmbH hin, die eine Müllmeldefunktion habe. Soll heißen: Wer irgendwo in der freien Natur achtlos weggeworfenen Müll entdecke, könne dies über die App melden und dann werde dieser Abfall ordnungsgemäß entsorgt. Besser wäre es natürlich, wenn er gar nicht erst in der freien Natur landen, sondern die richtigen Entsorgungswege nehmen würde, betonen die Organisatoren. Der World Cleanup Day könne mit dazu beitragen, dieses Bewusstsein zu stärken.

Während im Altmarkkreis Salzwedel dazu eine ganze Aktionswoche stattfindet, wird der eigentliche World Cleanup Day weltweit immer am dritten Sonnabend im September begangen, der in diesem Jahr auf den 16. fällt.