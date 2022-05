Wutanfälle bei Kleinkindern: Salzwedeler Expertin gibt Tipps

Salzwedel - Kann ein Kleinkind seine Eltern an den Rand der Verzweiflung bringen? Kann es – das wissen alle, die Zwei- bis Dreijährige in der Familie haben oder sie gelegentlich beaufsichtigen. Der eben noch so liebe kleine Engel verwandelt sich innerhalb von Sekunden in ein wütendes schreiendes kleines Monster. Meistens, wenn es etwas tun soll, das es nicht will oder etwas nicht bekommt, das es haben will.

„Alles völlig normal“, beruhigt Diplom-Sozialpädagogin Inge Schnöckel vom Salzwedeler Familienhof. Die Eltern sollten dann gelassen bleiben und diese Phase in der Entwicklung ihrer Sprösslinge akzeptieren, rät sie. Leichter gesagt als getan. Wichtig sei, das Verhalten nicht persönlich zu nehmen, denn es richte sich nicht gegen irgendjemand Speziellen, auch wenn die Kinder sich so äußern oder versuchen, zu treten und zu schlagen. Eins helfe in jedem Fall gar nicht: Selbst aufgeregt und wütend zu werden, zu schimpfen oder zu schreien. Beruhigend auf das Kind einzureden habe ebenfalls keinen Sinn, weil es in dem Gefühlszustand nicht zuhört. „Die Kinder merken das gar nicht oder fühlen sich noch bestätigt“, sagt sie.

Bleibt nur abzuwarten, bis sich der Trotzkopf beruhigt. Je weniger Aufmerksamkeit er bekommt, umso schneller gehe das in den meisten Fällen. Dennoch sei es nicht ratsam, den Raum zu verlassen. Kinder, die sehr in Rage geraten, könnten sich verletzen.

Als peinlich empfinden es viele Väter und Mütter, wenn der Wutanfall in der Öffentlichkeit passiert, wie beim Einkaufen im Supermarkt. Dann könne es helfen, woanders hinzugehen und ein Ablenkungsmanöver zu starten. Die Kinder beispielsweise helfen lassen, irgendwas in den Einkaufwagen zu befördern.

Keinesfalls sollten sich Papa und Mama auf einen Machtkampf einlassen, aber auch nicht nachgeben, wenn der Quengler unbedingt etwas haben will. Falls alle oberschlauen Erziehungsexperten im Umfeld solcher Situationen den Kopf schütteln oder zweifelhafte Ratschläge parat haben, sollten die Eltern nicht deprimiert sein. „Sie haben ihre Kinder nicht falsch erzogen“, macht Inge Schnöckel Mut.

Wichtig für Entwicklung

So schwierig die Trotzphase für alle Beteiligten ist, so wichtig sei sie für die psychische Entwicklung der Jungen und Mädchen. Deshalb wird sie inzwischen Autonomiephase genannt. Sie beginnt etwa im Alter von zwei Jahren und dauert je nach Charakter bis ins dritte, selten ins vierte Lebensjahr, erklärt sie. „Die Kinder entdecken so ihre Selbstständigkeit“, sagt die Erziehungsexpertin.

Die noch vor einigen Jahrzehnten übliche autoritäre Erziehung mit strengen Regeln und Bestrafungen sei längst überholt. Sie könne dem Selbstwertgefühl der Kinder schaden und der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit.

Das Gegenteil, die antiautoritäre Erziehung mit Freiheit ohne Grenzen, könne den Nachwuchs hingegen überfordern, weil Orientierung fehle. Aus ihrer Sicht hat es sich am meisten bewährt, „Freiheit mit Grenzen“ zu praktizieren. Dabei sollten die Eltern sparsam sein mit einem „Nein“, aber wenn es ausgesprochen ist, müsse es konsequent durchgesetzt werden.

Studien hätten gezeigt, dass Kinder, die so erzogen wurden, weniger aggressiv oder auch depressiv werden. Sie lernen, sich zurückzunehmen, ohne gleichzeitig ihren Entdeckerdrang und das Sich-Ausprobieren aufgeben zu müssen.

Zudem sollten die Eltern eine klare Sprache bevorzugen und die Zwei- bis Dreijährigen nicht „zuquatschen“. Wenn der vor Übermut sprühende Sprössling beispielsweise der Oma immer wieder die Brille von der Nase zieht, sollte die ganz klar sagen, „lass das, ich möchte das nicht“. Dem Zweijährigen zu erklären, wie teuer das gute Stück ist, bringe da überhaupt nichts. Ein sofort ausgesprochenes klares Nein könnten die kleinen Racker meist gut verstehen. Rechtzeitig konsequent zu sein, sei allemal besser, „als irgendwann genervt in die Brüllfalle zu tappen“, rät Inge Schnöckel.

Zeichen ernst nehmen

Haben sich die Kinder „ausgebockt“ und versuchen, Kontakt aufzunehmen, sollten die Erwachsenen nicht mit Liebesentzug, Schimpfen oder gar Strafen reagieren. Stattdessen sollten sie die Gefühle, die hinter dem Verhalten stecken, ernst nehmen und je nach Alter mit den Kindern darüber sprechen. „Sie sollen ihre Wut ausdrücken dürfen“, betont Schnöckel. Sie sei für die Kleinkinder eine Möglichkeit zu versuchen, ihre Interessen durchzusetzen.

Klein beigeben dürfen die Erwachsenen aber nicht, sondern können Kompromisse anbieten. Inge Schnöckel nennt ein Beispiel: Wenn ein Kind im Hochstuhl kippelt, heißt es: „Du kannst entscheiden, entweder nicht mehr zu kippeln oder auf den Boden gesetzt zu werden und nicht weiter am Tisch zu spielen.“ Wirft es mit Essen, kann es entscheiden, entweder ordentlich zu essen oder die Mahlzeit ist beendet. Wichtig dabei: das Angebotene durchziehen.

Die Erziehungsberaterin weiß aus vielen Gesprächen mit Eltern, wie schwer das ist und wie ermüdend solche kleinen Machtkämpfe sind. Aus Bequemlichkeit nachzugeben oder sauer zu werden, sei aber keine Option. Wenn es doch mal passiere, sei das aber nicht schlimm, denn eine perfekte Erziehung gebe es nicht.

Rat und Hilfe

Wer sich zu dem Thema Rat und Hilfe holen möchte, ist beim „Das Geheimnis glücklicher Kinder“ im Familienhof genau richtig. Ein Kurs beginnt am 1. März, immer dienstags ab 19 Uhr. Der zweite startet am 2. März und findet immer mittwochs ab 10.30 Uhr statt, Telefon: 03901/473055.