Der 22. Februar ist fest in der Erinnerungskultur in Salzwedel verankert. 1945 wurde der Bahnhof bombardiert. Doch es gibt noch einen weiteren Tag. Nun berichtet ein Zeuge über die Geschehnisse vor 78 Jahren.

Zeitzeuge erinnert sich - Als Salzwedel am 31. März bombardiert wurde

Eine Luftaufnahme vom Angriff auf den Bahnhof in Salzwedel im Februar 1945. Es sollten nicht die letzten Bomben auf die Hansestadt im Norden Sachsen-Anhalts bleiben.

Salzwedel - 22. Februar 1945:. An diesem Tag wurde der Salzwedeler Bahnhof im Rahmen der Operation Clarion von der 1. Air Division der United States Army Air Forces bombardiert. 59 B-17-Flieger entluden zur Mittagszeit 197,5 Tonnen ihrer tödlichen Fracht. 314 Menschen verloren ihr Leben. Jährlich wird an diesen Tag erinnert. Doch was nur noch wenige wissen: Wenige Tage später sollte der nächste Bombenhagel auf Salzwedel regnen.