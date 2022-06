„Brundibár“ im Doppelpack Zeitzeugen erwecken Geschichte im Filmpalast Salzwedel zum Leben

Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus wach zu halten , das ist das Anliegen von „Brunibár“. Einst als Kinderoper im Konzentrationslager Theresienstadt aufgeführt, wurde der Stoff in einem Dokumentarfilm verarbeitet, der in Salzwedel gezeigt wurde.