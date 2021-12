Zensus 2022 – Stadt Salzwedel sucht Interviewer

Salzwedel (vs) - Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Das will die Bundesregierung im kommenden Jahr wieder einmal über eine Erhebung, auch Zensus genannt, herausfinden.

Aktuell werden für den Raum Salzwedel „Interviewer“ gesucht, die hierfür Befragungen durchführen können. Das hat die Pressestelle der Hansestadt unlängst mitgeteilt.

Daten liefern Basis für politische Entscheidungen

„Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen“, begründet Andreas Köhler, Stadtpressesprecher in Salzwedel, die anstehende Befragung. Eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl sei notwendig, um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben. Beispielsweise würden auf dieser Basis Wahlkreise eingeteilt. Auch Ausgleichszahlungen wie der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich sowie EU-Fördermittel würden pro Kopf berechnet.

Keine Volkszählung

Im Unterschied zu einer traditionellen Volkszählung, bei der alle Bürgerinnen und Bürger direkt befragt werden, stützt sich Köhler zufolge der Zensus 2022 auf bereits bestehende Verwaltungsregister, beispielsweise das Einwohnermelderegister. Daher werde nur ein gewisser Anteil der Bevölkerung durch die Interviewer befragt. Dies halte den Zeitaufwand für die Bevölkerung so gering wie möglich.

Bürger gesetzlich zur Auskunft verpflichtet

Allerdings bestehe für die ausgewählten Haushalte eine gesetzliche Auskunftspflicht nach dem Zensusgesetz (ZensG 2022). Vollständig befragt würden Bürgerinnen und Bürger, die in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften leben.

Wie der Stadtpressesprecher weiter mitteilt, nehme Deutschland mit dem Zensus 2022 an einer EU-weiten Zensusrunde teil. Seit 2011 solle sie alle zehn Jahre stattfinden. Dass der anstehende Zensus von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben wurde, hätte seine Ursache in der Corona-Pandemie. Aktuell seien die Vorbereitungen auf den Zensus 2022 in vollem Gang. In 38 Kommunen im Land Sachsen-Anhalt hätten die Erhebungsstellen bereits ihre Arbeit aufgenommen. Auch in der Hansestadt Salzwedel sei im Kulturhaus eine Erhebungsstelle eingerichtet worden.

Die Stadt sucht nun Interviewer für den Zensus, die kurze persönliche Interviews mit den ausgewählten Bürgern führen und anschließend die Online-Zugangsdaten für die Beantwortung weiterer Fragen aushändigen. Vor Beginn ihrer Tätigkeit würden Interviewer im Rahmen einer eintägigen Schulung vorbereitet.

Erhebung beginnt Mitte Mai 2022

Der Erhebungszeitraum wird sich mit Beginn am 16. Mai 2022 über zwölf Wochen erstrecken, kündigt Köhler an. Die Befragungstermine könnten sich Interviewer innerhalb des genannten Zeitraums in Absprache mit der Erhebungsstelle frei einteilen, so der Stadtsprecher. Die Tätigkeit sei ehrenamtlich. Jedoch erhielten Interviewer eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Interessenten können sich ab sofort unter einer der folgenden Telefonnummern oder per E-Mail melden:

Tel: 03901 / 250 11 50

Tel: 03901 / 250 11 51

E-Mail: salzwedel@ehst.sachsen-anhalt.de