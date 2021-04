Zerstörungen rund um den Arendsee: Tafeln sollen mit Blech verstärkt werden

Arendsee

„Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen“, ist auf dem Flyer für den Rundweg vermerkt. Derzeit herrscht allerdings zunehmend Unruhe. Schuld ist die nicht aufhörende Zerstörungswut. Bereits vor Monaten wurde der erste, mutwillig herbeigeführte Schaden, an der Badestelle „Quelle“ entdeckt. In den Wochen danach gerieten auch andere Tafeln ins Visier, einige müssen komplett ersetzt werden. Probleme gibt es an der genannten Badestelle, aber auch am Spielplatz nahe der Festwiese Bleiche sowie im Bereich der Kasse II des Strandbades. Dort stehen Tafeln des Yoga-Rundeweges, die stark beschädigt wurden.

Kathrin Goyer, eine der Initiatorinnen, will diesen Zustand keinesfalls hinnehmen. Sie hat mit ihrem Mann Matthias vor einigen Monaten einen Zeugenaufruf gestartet und den nun erneuert. Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0172/9307437 melden. Es wurde von den beiden eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgerufen.

Trotz des Ärgers bleibt die Arendseerin optimistisch. Die Attraktion, die seit dem vergangenen Jahr besteht, soll bestehen bleiben – daran gebe es keinen Zweifel. Derzeit wird überlegt, wie Schäden künftig verhindert werden könnten. Die ehrenamtliche Gruppe „Aktiv für Arendsee“ hatte sich bereits um den Aufbau der Tafeln gekümmert und wird den Arendseer Yoga-Frauen auch weiterhin zur Seite stehen. „Derzeit werden online verschiedene Ideen ausgetauscht“, so Kathrin Goyer.

Eine Idee: Mehr Stabilität mit Blech

Das Ziel lautet: Die Konstruktionen sollen stabiler werden, um der Zerstörungswut besser standhalten zu können. Eine Variante wäre, die Kunststoffteile mit Blechen zu verstärken. Innerhalb der nächsten Wochen soll eine Entscheidung fallen Es werden dann seitens der Aktivgruppe Arbeiten vor Ort erfolgen. Gemeinsam soll die im Luftkurort ehrenamtlich entwickelte und gemeinsam umgesetzte Idee eines Yoga-Rundweges weiter zum Nutzen vieler interessierte Menschen erhalten bleiben. Die auf den Tafeln beschriebenen Übungen können alleine absolviert werden, sind also auch in Corona-Zeiten nutzbar.

Sobald es die Beschränkungen zulassen, werden seitens der Yoga-Frauen auch Veranstaltungen an dem Rundweg organisiert. Die Bekanntheit der Attraktion könnte damit noch um einiges gesteigert werden. Das Besondere in Arendsee: Bei den Übungen kann die Schönheit der „Blauen Perle“ genossen werden. Denn viele Tafeln befinden sich nur wenige Metter vom Ufer entfernt.

Meditation beim gehen am Arendsee

Insgesamt zehn Stationen, an denen verschiedene Übungen anschaulich näher gebracht werden, gibt es. Ausgangspunkt ist das Gustav-Nagel-Areal. Wer den Nummerierungen der Tafeln folgt, der gelangt von dort weiter in Richtung Strandbad und letztendlich einmal um die Blaue Perle. Zwischendurch ist auch Geh-Meditation möglich. Was dies bedeutet, wird auf dem Rundweg-Flyer erklärt.

Hilfreich ist ein möglichst langsames Gehtempo und eine angenehme Position für die Hände. Es folgt die Konzentration auf die Atmung und das Fortbewegen. Bei der Geh-Meditation sollte zudem ganz bewusst auf Gerüche der Umgebung geachtet werden. Genauso wie auf Dinge, Formen und Farben. Die Gedanken sollten daran aber nicht hängen bleiben, sondern alles in einem angenehmen Fluss erfolgen. Am Ende der Geh-Meditation wird das Ausschütteln der Beine empfohlen.