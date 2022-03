Freizeitreiten Ziemendorf am Arendsee als Paradies für Pferde und Reiter

Reittourismus mit dem Ausgangspunkt in Ziemendorf hat sich am Arendsee etabliert. Kritik gibt es an der Nutzung der Pferdeschwemme und auch die neue Verwaltungsleiterin im Integrationsdorf ist mächtig verärgert.