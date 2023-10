28-jähriger Asylbewerber verbringt 40 Tage mittellos, allein und in Angst in Athen. Nur freiwillige Helfer aus Salzwedel bewahren ihn vor Bettlerexistenz auf der Straße.

Salzwedel - Es war eine unrechtmäßige Maßnahme der deutschen Behörden, die den 28-jährigen afghanischen Asylbewerber Abdulmatin in eine existenzgefährdende und psychisch äußerst belastende Situation brachte. Als am 11. August früh morgens um 4.30 Uhr Polizeibeamte in seinem Zimmer erschienen, um ihn abzuschieben, war der junge Mann in solche Panik ausgebrochen, dass er wohl versuchte, sich aus dem Fenster im zweiten Stock der Salzwedeler Sammelunterkunft am Fuchsberg zu stürzen, was nur die Beamten verhindert hätten. In Athen angekommen, war Abdulmatin dem Vernehmen nach seinem Schicksal überlassen.

Griechenland stellt nötige Papiere nicht aus

„Ich hatte keine Papiere, mit denen ich mein Aufenthaltsrecht in Griechenland beweisen konnte. Deshalb fürchtete ich, von der dortigen Polizei aufgegriffen, weiter in die Türkei und von dort nach Afghanistan abgeschoben zu werden“, so der 28-Jährige. Nur durch die Hilfe von Ehrenamtlichen des Vereins Exchange aus Salzwedel fand Abdulmatin in Athen ein Dach über dem Kopf, was ihm die Obdachlosigkeit ersparte. Auch Geld für Lebensmittel schickten die Unterstützer aus Salzwedel.

40 Tage allein in der Wohnung

„Ich habe 40 Tage allein in der Wohnung verbracht, die Exchange-Leute mir vermittelt hatten“, erzählt Abdulmatin nach seiner Rückkehr. „Weil die griechischen Behörden mir keine Papiere ausstellten, hatte ich Angst, auf die Straße zu gehen.“ Einzige Verbindung zur Außenwelt sei in der ganzen Zeit sein Handy gewesen. Seiner Familie habe er nicht erzählen können, wie es um ihn stand, um seine kranke Mutter nicht zu belasten. Nachdem seine Klage gegen die Abschiebung vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg erfolgreich verlaufen war, organisierte eine Hilfsorganisation am 29. September den sicheren Transport des Afghanen zurück zum Athener Flughafen.

Personalausweis liegt bei Rückkehr auf dem Bett

Nach seiner Rückkehr sieht der junge Mann trotz dieser Odyssee erleichtert und glücklich aus. „Ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein“, sagt er lächelnd. Auf seinem Bett in dem Sechs-Personen-Zimmer, das er in Salzwedel in der Unterkunft am Fuchsberg bewohnt, hätte er zu seiner Überraschung nun erstmals einen Personalausweis mit einer Arbeitserlaubnis vorgefunden, allerdings zeitlich begrenzt auf sechs Monate.

Keine Entschuldigung seitens der Behörden

Eine Entschuldigung seitens des Bundesamtes für Migration (BAMF) oder des Altmarkkreises sei nicht dabei gewesen. Ebenso wenig hätte der Mann irgendeine Information erhalten, wie es nun mit ihm weitergeht. „Ich mache jetzt erstmal einen richtigen Deutschkurs, damit ich eine Arbeit aufnehmen kann“, sagt Abdulmatin zu seinen Zukunftsplänen. Mit 17 Jahren habe er sein Heimatland als unbegleiteter Minderjähriger verlassen. Die zurückliegenden Jahre hätte er durchgehend in Flüchtlingscamps und Unterkünften verbringen müssen und noch nie eine Arbeitserlaubnis besessen.