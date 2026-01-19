Apothekerinnen aus Salzwedel schlagen Alarm: Online-Apotheken und Promi-Werbung wie die von Günther Jauch gefährden Patienten und lokale Apotheken.

Online-Apotheken bedrohen die Existenz von vor-Ort Filialen. Jetzt reiht sich die Drogeriekette dm mit ein.

Salzwedel. - Der Apothekenmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Einfluss der Digitalisierung und Online-Apotheken wächst. Nun der jüngste Schritt des Drogeriemarktes dm, rezeptfreie Medikamente auch online anzubieten. Das alles macht Inhabern regionaler Apotheken offensichtlich große Sorgen. Auch in Salzwedel.